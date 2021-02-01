RusCable Insider Digest
1 февраля 2021, 15:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Фото: Москомархитектура
На востоке Москвы планируется реконструировать Краснобогатырскую улицу и построить автомобильный тоннель у Богородского кладбища.
Как сообщила пресс-служба Москомархитектуры, проект реконструкции Краснобогатырской улицы, выставленный сейчас на общественные обсуждения, должен улучшить транспортную доступность районов Богородское, Преображенское и Сокольники.
"Реконструкция Краснобогатырской улицы и строительство тоннеля позволит обустроить обособленную трамвайную линию, что обеспечит разделение автомобильных и трамвайных потоков и уменьшит задержку общественного транспорта на маршрутах следования. А появление тоннеля существенно снизит загруженность этого участка", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Юлианы Княжевской.
Также запланировано строительство дополнительных проездов, в частности, проектируемого проезда №1, который станет продлением Краснобогатырской улицы на участке от улицы Богородский Вал до проспекта Ветеранов, добавляется в сообщении.
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