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На Краснобогатырской улице в Москве построят транспортный тоннель

На Краснобогатырской улице в Москве построят транспортный тоннель

1 февраля 2021, 15:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

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Фото: Москомархитектура

Фото: Москомархитектура

На востоке Москвы планируется реконструировать Краснобогатырскую улицу и построить автомобильный тоннель у Богородского кладбища.

Как сообщила пресс-служба Москомархитектуры, проект реконструкции Краснобогатырской улицы, выставленный сейчас на общественные обсуждения, должен улучшить транспортную доступность районов Богородское, Преображенское и Сокольники.

"Реконструкция Краснобогатырской улицы и строительство тоннеля позволит обустроить обособленную трамвайную линию, что обеспечит разделение автомобильных и трамвайных потоков и уменьшит задержку общественного транспорта на маршрутах следования. А появление тоннеля существенно снизит загруженность этого участка", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Юлианы Княжевской.

Также запланировано строительство дополнительных проездов, в частности, проектируемого проезда №1, который станет продлением Краснобогатырской улицы на участке от улицы Богородский Вал до проспекта Ветеранов, добавляется в сообщении.

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Источник: РИА Новости

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