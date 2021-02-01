Фото: Москомархитектура

На востоке Москвы планируется реконструировать Краснобогатырскую улицу и построить автомобильный тоннель у Богородского кладбища.

Как сообщила пресс-служба Москомархитектуры, проект реконструкции Краснобогатырской улицы, выставленный сейчас на общественные обсуждения, должен улучшить транспортную доступность районов Богородское, Преображенское и Сокольники.

"Реконструкция Краснобогатырской улицы и строительство тоннеля позволит обустроить обособленную трамвайную линию, что обеспечит разделение автомобильных и трамвайных потоков и уменьшит задержку общественного транспорта на маршрутах следования. А появление тоннеля существенно снизит загруженность этого участка", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Юлианы Княжевской.

Также запланировано строительство дополнительных проездов, в частности, проектируемого проезда №1, который станет продлением Краснобогатырской улицы на участке от улицы Богородский Вал до проспекта Ветеранов, добавляется в сообщении.