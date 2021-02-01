Главгосэкспертиза России изучила представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство основного хвостохранилища и системы оборотного водоснабжения Наталкинского золоторудного месторождения. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Месторождение Наталка, открытое в 1942 году, расположено в Тенькинском районе Магаданской области. По доказанным и вероятным запасам золота, около 14,6 млн унций, оно относится к разряду крупных. Лицензией на разработку месторождения владеет АО «Полюс Магадан». В 2018 году компания завершила вывод Наталкинского горно-обогатительного комбината на проектную мощность.

Проектной документацией, получившей с учетом рассмотренных корректировок положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство основного хвостохранилища и системы оборотного водоснабжения золотоизвлекательной фабрики, производительность которой составляет 10 млн тонн руды в год. Чтобы ускорить ввод в эксплуатацию гидротехнических сооружений, было принято решение осуществить их строительство в два этапа без изменения технических решений, раннее одобренных экспертами.

На первом этапе планируется сооружение чаши хвостохранилища для складирования отвальных хвостов золотоизвлекательной фабрики, отстоя и осветления воды в отстойном пруде. На первом же этапе возведут низовую и верховую дамбы хвостохранилища, а также проложат систему водоотведения. Кроме того, в составе объектов как первого, так и второго этапа построят магистральные и распределительные пульповоды, плавучую и береговую насосные станции, а также насосную, водоводы оборотной воды, водоводы для подачи чистой воды на промышленную площадку фабрики и иные необходимые сооружения.

Для электроснабжения площадки хвостохранилища и системы оборотного водоснабжения будет протянута линия электропередачи напряжением 10 кВ.

При подготовке проектной документации было выполнено обследование гидротехнических сооружений временного хвостохранилища золотоизвлекательной фабрики для оценки их технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации. По итогам изысканий все сооружения временного хвостохранилища, включая ограждающую дамбу, были признаны исправными и работоспособными. Таким образом, по завершении строительства основного хвостохранилища будут демонтированы только те сооружения, которые не требуются для обеспечения безопасности объекта.

Генеральная проектная организация - «Полюс Проект».

Ранее Красноярский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство участка пробоподготовки на Наталкинском золоторудном месторождении.

Фото: Золото России