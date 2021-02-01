Власти Московской области планируют до 2024 года построить 45 дорожных объектов общей протяженностью более 360 км. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

"В планах строительства до 2024 года строительство 45 объектов, 360 км мы обеспечим. Строительство среднегодовое [составит] не менее 90 км", - сказал Гержик.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, общая стоимость строительства всех запланированных дорожных объектов составит порядка 345 млрд рублей, из которых свыше 250 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Согласно презентации, наибольшее количество объектов - 11 - запланировано построить в Красногорском городском округе. До 2024 года здесь построят 8 дорог, 2 путепровода, 1 тоннель. В Мытищах появятся 7 новых дорог, 2 развязки и один путепровод. В Люберцах и Одинцове в планах обеспечить строительство 6 дорожных объектов.