За 2020 год калмыцкий филиал «Россети Юг» исполнил 500 договоров на технологическое присоединение суммарной мощностью 274,5 МВт, из которых 268,5 МВт – это объекты «зеленой» генерации.

Среди филиалов «Россети Юг» в структуре исполненных договоров доля Калмыкии по объему мощности составляет 42,6%. За прошедший год к сетям «Россети Юг» в Калмыкии подключены Целинская и Салынская ветроэлектростанции (ВЭС) в Целинном районе, ВЭС «Фунтово» в Юстинском районе, а также Малодербетовская и Яшкульская солнечные электростанции (СЭС). Для технологического присоединения новых объектов генерации к распределительной сети специалисты компании построили 50 км линий электропередачи и две современные подстанции.

Энергетики филиала также проделали большую работу по обеспечению электроэнергией социально-значимых объектов, в числе которых 12 фельдшерско-акушерских пунктов в районах республики, здания новой детской поликлиники на 550 посещений в смену, дома для переселенцев из аварийного жилого фонда, строящийся ледовый дворец в г. Элисте.