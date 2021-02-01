В ближайшие три года свыше 8,1 млрд рублей будет направлено регионам на строительство наиболее крупных объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах. Финансирование уже предусмотрено в федеральном бюджете. Распоряжение об адресном распределении этих средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Деньги поступят в четыре региона. Это Краснодарский край, Воронежская область, Республика Башкортостан и Пермский край. В частности, с помощью федеральных субсидий в Воронеже построят поликлинику с подстанцией скорой помощи, в Сочи – общеобразовательную школу на 1100 мест, в Пермском городском округе – автомобильную дорогу, в Уфе – очистные сооружения.

«Это самые крупные региональные объекты в новых районах, которые получат федеральные средства», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 1 февраля.

Председатель Правительства напомнил, что всего на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено около 90 млрд рублей.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Жильё» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».