«Россети Северный Кавказ» в 2021 году направят на реализацию ремонтной программы в Кабардино-Балкарии 266 млн рублей, что на 28 % больше, чем в прошлом году. Увеличение объема финансирования стало результатом реализации одной из приоритетных производственных задач, которая обозначена правительством страны перед госхолдингом «Россети», – консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозяйных.

Под управление «Россети Северный Кавказ» в Кабардино-Балкарии в 2020 году перешло 547 энергообъектов мощностью 234 МВА и 3 706 километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) в Терском, Майском, Баксанском, Прохладненском районах республики и городском округе Нальчик.

«Россети Северный Кавказ» взяли на себя обязательство по содержанию и эксплуатации консолидированных сетей. С этой целью и было запланировано увеличение бюджетов ремонтных и инвестиционных программ. Мы готовы обеспечить высокую надежность электроснабжения наших потребителей», - отметил директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров.

Энергетики филиала «Каббалкэнерго в 2021 году запланировали ремонт 98 трансформаторных подстанций, четырех силовых трансформаторов, 187 коммутационных аппаратов, порядка 121 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи различного класса напряжения. Кроме того, специалисты расчистят около 63 га трасс ВЛ всех классов напряжения от древесно-кустарниковой растительности.

Программа технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого комплекса направлена на обеспечение бесперебойной работы энергооборудования в сезоны максимальных нагрузок на сети – как в осенне-зимний период, так и в период высоких температур.