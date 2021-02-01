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Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

1 февраля 2021, 14:30
Рубрика: За рубежом
Метки: УКРАИНА, УКРЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок в настоящее время составляет около 200 МВт*ч. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте компании-оператора энергосистемы страны "Укрэнерго".

"Россия: экспорт 0 МВт*ч, импорт 200 МВт*ч", - сообщила компания.

Согласно информации, опубликованной на платформе Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии, в понедельник подана заявка на импорт из РФ электроэнергии мощностью от 100 МВт*ч до 200 МВт*ч. "Укрэнерго" пока не сообщает, кто именно выступает импортером электроэнергии.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. В апреле 2020 года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг прекратила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии на период пандемии. Постановление регулятора было отменено 16 декабря 2020 года. Это стало возможным в виду того, что в соответствии с переходными положениями к закону Украины о рынке электроэнергии 31 декабря 2020 года закончились полномочия регулятора ограничивать доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества, - Белоруссией и Россией.

В январе украинские компании возобновили коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, по состоянию на понедельник мощность поставок составляет 310-480 МВт*ч.

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Источник: ТАСС

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