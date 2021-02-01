В "Оренбургэнерго" утверждена программа ремонтов

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» утверждена программа ремонтов 2021 года. Документом предусмотрены работы на 308 подстанциях напряжением 35-110 кВ и на 1314 трансформаторных пунктах 10-0,4 кВ. Энергетики планируют обновить более 540 км линий электропередачи всех классов напряжения и расчистить от древесно-кустарниковой поросли почти 400 га охранных зон ЛЭП.

Программа ремонтов охватывает всю Оренбургскую область. Ремонтные работы необходимы для поддержания надежности и качества электроснабжения. Энергетики работают в нескольких направлениях: ремонт линий электропередачи с заменой опор и провода, ремонт трансформаторов и другого оборудования подстанций.

К массовым ремонтным работам энергетики приступят весной, а завершат выполнение программы до начала осенне-зимнего периода.