Что ни неделя, то целый ворох новых событий. Свежий выпуск RusCable Insider подводит итог тому, что произошло на прошлой неделе. Что читать?

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №207 от 01 февраля 2021 года

На 4 странице - подробности того, как АЭК побывала на Калужском кабельном заводе и «Людиновокабель» с проектом «Открытый склад». Оба предприятия являются членами АЭК и находятся в Калужской области. После пилотной проверки на «Подольсккабеле» в августе прошлого года нынешний визит на склады можно считать переходом в регулярную фазу и некую форму стандарта.

На 9 и 10 страницах разбираемся, почему только 36 % извлекаемых запасов сырой нефти в России могут приносить прибыль на текущем рынке.

В разделе с материалами от Elektroportal.ru на 12-14 страницах смотрим на результаты труда человеческой фантазии. Словацкий дизайнер Ленка Петракова разработала прототип плавучей очистной станции. Станция называется «Восьмой континент» — в честь того самого мусорного пятна, с которым она призвана бороться. Сооружение будет энергетически автономным и способным адаптироваться к экосистеме океана и получать от нее все необходимое, не нанося вреда.

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