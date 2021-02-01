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RusCable Insider #207 - Эксперт-Кабель, "Открытые склады" АЭК, невыгодная нефть и геймерский свет

RusCable Insider #207 - Эксперт-Кабель, Открытые склады АЭК, невыгодная нефть и геймерский свет

1 февраля 2021, 16:32
Рубрика: Новости портала
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, АЭК, ККЗ, DKC
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника 
Источник: RusCable.Ru

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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ,АЭК,ККЗ,DKC

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ,АЭК,ККЗ,DKC

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ,АЭК,ККЗ,DKC

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ,АЭК,ККЗ,DKC

Что ни неделя, то целый ворох новых событий. Свежий выпуск RusCable Insider подводит итог тому, что произошло на прошлой неделе. Что читать?

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №207 от 01 февраля 2021 года

На 4 странице - подробности того, как АЭК побывала на Калужском кабельном заводе и «Людиновокабель» с проектом «Открытый склад». Оба предприятия являются членами АЭК и находятся в Калужской области. После пилотной проверки на «Подольсккабеле» в августе прошлого года нынешний визит на склады можно считать переходом в регулярную фазу и некую форму стандарта.

На 9 и 10 страницах разбираемся, почему только 36 % извлекаемых запасов сырой нефти в России могут приносить прибыль на текущем рынке. 

В разделе с материалами от Elektroportal.ru на 12-14 страницах смотрим на результаты труда человеческой фантазии. Словацкий дизайнер Ленка Петракова разработала прототип плавучей очистной станции. Станция называется «Восьмой континент» — в честь того самого мусорного пятна, с которым она призвана бороться. Сооружение будет энергетически автономным и способным адаптироваться к экосистеме океана и получать от нее все необходимое, не нанося вреда.

Cмотрите главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске шоу RusCable Review!

 

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Источник: RusCable.Ru

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