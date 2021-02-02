Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) подписало ряд новых соглашений в ходе недавно завершившейся Одиннадцатой Ассамблеи IRENA. На четырехдневном совещании, впервые состоявшемся в онлайн-формате, приняли участие около 100 представителей министерств и 2000 участников, чтобы обсудить пути внедрения возобновляемых источников энергии в год, критичный для действий в области борьбы с изменением климата.

В ходе встреч Ассамблеи IRENA установила официальные партнерские отношения с тремя основными учреждениями государственного и частного секторов с целью укрепления работы Агентства по организации совместных действий в области энергетического перехода. Были подписаны Меморандумы о взаимопонимании с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), Американским агентством Power Africa (US Aid’s Power Africa) и Фондом Enel (Enel Foundation).

Power Africa

В соответствии с соглашением с агентством Power Africa, обе стороны будут работать над расширением доступа к недорогой, надежной и современной электроэнергии с помощью внесетевых энергетических решений, которые используют технологии возобновляемой энергетики и дополнительные технологии для повышения экономической активности, а также расширения доступа к основным социальным благам, таким как образование, сельское хозяйство, водоснабжение и здравоохранение.

В соответствии с соглашением, подписанным Генеральным директором агентства IRENA Франческо Ла Камера и координатором агентства Power Africa Марком Каррато, будут также предприняты совместные усилия по улучшению электроснабжения общин и поселений перемещенных беженцев, в том числе через организацию Smart Communities Coalition, поддерживаемую агентством Power Africa. Будут предприняты усилия по совместному развитию внутреннего потенциала, что окажет содействие в деле расширения доступа африканских предпринимателей к финансированию проектов ВИЭ.

На подписании генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера заявил, что IRENA привержена делу обеспечения процветания и благополучия общин в странах Африки к югу от Сахары.

Enel Foundation

В соответствии с новым соглашением, заключенным с Фондом Enel, стороны будут обмениваться данными о развитии экономики «зеленого» водорода, о которой все чаще говорят как о центральном компоненте углеродно-нейтральных экономик к 2050 году. По оценкам IRENA, для производства «зеленого» водорода в количестве, необходимом для безуглеродного будущего, к середине века мощность электролизера, работающего на возобновляемых источниках энергии, должна достичь по меньшей мере 1700 ГВт.

Подписанное Генеральным директором IRENA и генеральным директором Группы Enel Франческо Стараче соглашение о партнерстве также включает в себя сотрудничество по вовлечению молодежи и отслеживанию тенденций на региональных рынках. Государственно-частное партнерство является важным направлением работы Агентства, поскольку оно рассчитывает мобилизовать опыт, инновации и капитал частного сектора для стимулирования глобального энергетического перехода.

Франческо Ла Камера, Генеральный директор Агентства IRENA, отметил, что развитие молодежных инициатив и водородной энергетики являются двумя ключевыми вопросами трансформации энергетики, и что Агентство приветствует партнерские отношения с корпорациями частного сектора, которые разделяют его видение низкоуглеродного будущего.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

В рамках Меморандума с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН Агентство IRENA стремится содействовать повышению прибыльности и устойчивости продовольственного и сельскохозяйственного секторов, способствуя использованию возобновляемых источников энергии и устойчивой биоэнергии, одновременно содействуя адаптации и устойчивости к изменению климата. Данная тема обсуждалась в ходе заседаний Ассамблеи на министерской встрече, организованной совместно агентством IRENA, ОАЭ и ООН, по вопросам инициатив, политик и целей, призванных обеспечить прогресс в области продовольствия, энергии и климата.

Соглашение было подписано Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй и Генеральным директором Агентства IRENA Франческо Ла Камера.