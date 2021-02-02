В 2020 году Тимашевский филиал «Россети Кубань» присоединил в электрическим сетям компании более 1100 новых потребителей. Суммарная мощность подключенных объектов составила 25,8 МВт.

В числе новых потребителей энергокомпании – физические и юридические лица, социально значимые и инфраструктурные объекты. Необходимые энергомощности получили и предприятия агропромышленного комплекса: ПАО «Родина» в Каневском районе, ООО «Сельскохозяйственная компания «Октябрь» и ООО «Кубанский комбикормовый завод» в Калининском районе Краснодарского края.

Также Тимашевские электрические сети выполнили увеличение мощности на 1121 кВт для АО «НЭСК-электросети» в городе Тимашевске на фидере, питающем население северного микрорайона района города и сельхозпредприятие ПАО «Хлеб Кубани». Еще 4650 кВт было выдано АО «НЭСК-электросети» в городе Приморско-Ахтарске для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, компания «Россети Кубань» выполняет обязательства в рамках договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, стремится обеспечить качественное обслуживание потребителей и доступность электроэнергетической инфраструктуры.

В связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции большинство клиентских центров компании «Россети Кубань» продолжают работу в онлайн-формате. Информацию о процедуре технологического присоединения и форму заявки на подключение к электросетям можно получить на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение». Также заявку на технологическое присоединение можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.

По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-02-20 (звонки по России – бесплатные).