Это позволит увеличить пропускную способность железнодорожного пункта пропуска с 12 до 18 пар поездов в сутки.

На ДВЖД проработаны варианты развития этого приграничного направления и определены первоочередные меры, направленные на увеличение провозной способности, улучшение технологии обработки четных и нечетных поездов, снижение объема маневровой работы с порожними вагонами. В комплексе с применением кратной тяги это позволит обеспечить перспективный рост перевозок.



Так, на первом этапе реконструкции предусматривается развитие станций Сосновая Падь и Гродеково-2 с удлинением и строительством новых приемо-отправочных путей. В дальнейшем предлагается удлинение путей на ст. Рассыпная Падь.



Выполнение всех работ позволит увеличить пропускную способность направления к 2025 году до 18 пар поездов длиной 71 условный вагон и массой около 6 тыс. т.