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Более 1,8 млрд руб. потребуется на развитие инфраструктуры погранперехода Гродеково – Суйфэньхэ (КНР)

Более 1,8 млрд руб. потребуется на развитие инфраструктуры погранперехода Гродеково – Суйфэньхэ (КНР)

2 февраля 2021, 14:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: rzd-partner.ru

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Это позволит увеличить пропускную способность железнодорожного пункта пропуска с 12 до 18 пар поездов в сутки.

На ДВЖД проработаны варианты развития этого приграничного направления и определены первоочередные меры, направленные на увеличение провозной способности, улучшение технологии обработки четных и нечетных поездов, снижение объема маневровой работы с порожними вагонами. В комплексе с применением кратной тяги это позволит обеспечить перспективный рост перевозок.

Так, на первом этапе реконструкции предусматривается развитие станций Сосновая Падь и Гродеково-2 с удлинением и строительством новых приемо-отправочных путей. В дальнейшем предлагается удлинение путей на ст. Рассыпная Падь.

Выполнение всех работ позволит увеличить пропускную способность направления к 2025 году до 18 пар поездов длиной 71 условный вагон и массой около 6 тыс. т.

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Источник: rzd-partner.ru

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