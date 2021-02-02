RusCable Insider #207
Эксперт-Кабель, "Открытые склады" АЭК, невыгодная нефть и геймерский свет
2 февраля 2021, 14:10
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика Кабельная промышленность
В Волгодонске на строительство линий электропередач для электроснабжения рентгенологического отделения ГБУ РО «Онкодинспансер» потратят более миллиона рублей. Информация о данном тендере размещена на сайте госзакупок.
Максимальная сумма контракта составила 1 246 240 рублей. Заказчиком аукциона выступило АО «Донэнерго». За эту сумму будут проведены две кабельных линии, которые будут снабжать электричеством отделение рентгенологии.
Выигравший торги подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы в срок до марта текущего года. При этом у организации есть право закончить работы досрочно. После окончания срока принятия заявок комиссия признала участниками аукциона две организации: ООО «Ростэнергомонтаж» и ООО «Регион-Юг». Кто именно будет строить ЛЭП станет известно позже.
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