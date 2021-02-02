В Волгодонске на строительство линий электропередач для электроснабжения рентгенологического отделения ГБУ РО «Онкодинспансер» потратят более миллиона рублей. Информация о данном тендере размещена на сайте госзакупок.



Максимальная сумма контракта составила 1 246 240 рублей. Заказчиком аукциона выступило АО «Донэнерго». За эту сумму будут проведены две кабельных линии, которые будут снабжать электричеством отделение рентгенологии.

Выигравший торги подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы в срок до марта текущего года. При этом у организации есть право закончить работы досрочно. После окончания срока принятия заявок комиссия признала участниками аукциона две организации: ООО «Ростэнергомонтаж» и ООО «Регион-Юг». Кто именно будет строить ЛЭП станет известно позже.

