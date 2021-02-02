Челябинская ТЭЦ-2 существенно сократит выбросы в атмосферу

ПАО «Фортум» планирует до 2023 года добиться сокращения Челябинской ТЭЦ-2 выбросов вредных веществ в атмосферу не менее чем на 20 % за счет расширения использования природного газа и постепенного ухода от сжигания угля. Данные обязательства компания взяла на себя в рамках соглашения с правительством Челябинской области, которое направлено на реализацию мероприятий по улучшению экологической обстановки в регионе.

Документ в присутствии полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева подписали Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, и Александр Чуваев, исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия», генеральный директор ПАО «Фортум».

«Подписание соглашения, направленного на улучшение экологической ситуации в регионе, – это очень важный шаг вперед по реализации федерального проекта «Чистый воздух», – комментирует Владимир Якушев, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе.

«В следующем году почти полностью прекратится сжигание угля, что существенно улучшит экологические показатели качества воздуха в городе. Я благодарю руководство компании за принятые решения, которые сегодня будут воплощаться в жизнь», – комментирует Алексей Текслер, губернатор Челябинской области.

«За последние 10 лет мы вложили в экологическую модернизацию Челябинской ТЭЦ-2 более 4 млрд рублей, снизив на 13 % ее удельные выбросы. Тем не менее компания ставит своей целью дальнейшее кардинальное улучшение экологических показателей Челябинской ТЭЦ-2, для этого планируется постепенный уход от сжигания угля и приоритетное использование природного газа для производства электроэнергии и тепла», – комментирует Александр Чуваев, исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия», генеральный директор ПАО «Фортум».

Челябинская ТЭЦ-2 является одним из ключевых энергетических объектов города и обеспечивает теплом около 450 тыс. человек. В целях приоритетного использования природного газа и повышения надежности работы станции предусмотрено строительство резервного газопровода и соответствующей инфраструктуры. Планируется, что экологические мероприятия, прописанные в соглашении с Челябинской областью, будут реализованы до 2023 года и приведут к сокращению Челябинской ТЭЦ-2 выбросов вредных веществ в атмосферу не менее чем на 20 %.