 
Цифровая революция

Костромаэнерго обучает работников основам цифровой трансформации

Россети Центр, Костромаэнерго, Образование, Цифровая трансформация 2030

Россети Центр, Костромаэнерго, Образование, Цифровая трансформация 2030

В филиале «Россети Центр Костромаэнерго» уделяют большое внимание подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала. Обучение по различным специальностям и направлениям прошли 390 работников филиала.

Большое внимание в филиале уделяется организации обучения персонала в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030». В начале февраля повысили свою квалификацию в этом направлении 19 руководителей районов электрических сетей на базе Костромского энергетического техникума, в мае — 58 сотрудников дистанционно обучались в «Кировском учебном центре «Энергетик». Профильные специалисты также получили знания по цифровой радиосвязи и работе цифровых подстанций. По итогам обучения всем работники получили удостоверение о повышении квалификации по программе «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе».

Ведущий инженер отдела эксплуатации АСДУ филиала «Россети Центр Костромаэнерго» Андрей Мозохин провел 20 минутную видеолекцию «Цифровой сервис по дистанционному учету и анализу энергоресурсов». Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование». Материал вместе с такими направлениями, как разработка контента для цифровых медиа, информационная безопасность, информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в профессиональной деятельности размещен на сайте Костромского государственного университета.

«Вся система организации обучения персонала филиала направлена на поддержание высокого профессионального уровня работников, создание условий для их карьерного и личностного роста. — говорит начальник управления по работе с персоналом филиала „Россети Центр Костромаэнерго“ Людмила Ткаченко. — Для персонала предусмотрена профессиональная подготовка и аттестация на право допуска к выполнению особого вида работ».

Возможность повысить свою квалификацию в 2020 году получили 107 работников административно-управленческого персонала, 283 работника производственного персонала Костромаэнерго.

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Источник: Россети Центр Костромаэнерго

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