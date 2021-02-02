Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» завершили реконструкцию высоковольтной линии электропередачи ВЛ 110 кВ «Касторное». Линия протяженностью более 25 км была введена в эксплуатацию в 1971 году. От ее надежной работы зависит электроснабжение 23 населенных пунктов Воловского района с населением более 6 тысяч человек.

В рамках работ энергетики выполнили замену опор в районе железнодорожного перехода на более высокие, что позволило увеличить габарит линии и повысить безопасность движения железнодорожного транспорта, а также заменили провода и грозотрос. Объем инвестиций в техперевооружение энергообъекта составил 5,9 млн рублей.