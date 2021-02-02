Подрядчика для проектирования и строительства второго пускового комплекса обхода Балашихи и Ногинска на трассе М-12 «Москва - Казань» в Московской области выберут в первой половине февраля. В извещение и документацию о конкурсе внесли изменения. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Напомним, изначально заявки на участие в электронном аукционе принимались до 18 января. Компанию, которая займется проектированием и строительством участка трассы, должны были определить 29 января. Однако в извещение и документацию внесены изменения. Теперь комиссия рассмотрит и оценит первую часть заявок участников торгов 2 февраля, вторую - 8 февраля. Победителя аукциона определят в день рассмотрения и оценки второй части документов.

В сведениях о цене договора сообщается, что начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 44,9 млрд рублей.

Напомним, второй пусковой комплекс обхода Балашихи и Ногинска построят в рамках нулевого этапа трассы М-12 «Москва - Казань» от МКАД до развязки с ЦКАД. Согласно техническим параметрам объекта, протяженность дороги составит 44 км, проезжая часть будет предусматривает шесть-восемь полос движения.

Добавим, строительство трассы М-12 включает еще восемь этапов. В настоящее время уже проводятся подготовительные работы на четвертом и шестом этапах скоростной автомагистрали. К строительству объекта приступят в июле этого года. Завершение всех работ на трассе протяженностью 794 км запланировано на 2024 год.