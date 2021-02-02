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«Россети» приступили к разработке контроллера для управления микрогенерацией и системами накопления электроэнергии в сетях низкого напряжения

«Россети» приступили к разработке контроллера для управления микрогенерацией и системами накопления электроэнергии в сетях низкого напряжения

2 февраля 2021, 15:25
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, НИОКР
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Задача – обеспечить надёжность электросетей 0,4 кВ в случае большого числа параллельно функционирующих объектов децентрализованной микрогенерации и СНЭ. Работу проводит консорциум в составе «Россети Научно-технический центр», Фонда «НИР» и Сколтеха по заказу «Россети Центр» (филиал «Белгородэнерго»).

На сегодня в России не существует аналогичных исследований.

Речь о микрогенерации до 15 кВт на основе возобновляемых источников (солнечные батареи и ветроустановки), а также просьюмерах – потребителях электроэнергии, которые одновременно являются её производителями. Во всем мире растет интерес к таким решениям.

Отличительной особенностью таких объектов является наличие силового преобразователя (инвертора). Каждый инвертор – отдельный центр принятия решений. Неконтролируемое взаимодействие таких устройств друг с другом и с сетью может приводить к сбоям.

Электросетевой контроллер становится своего рода «связным», помогая выстраивать управляемую систему. Это микропроцессорное устройство служит одновременно для управления автоматикой участка сети 0,4 кВ и силовыми инверторами просьюмеров. Оно представляет собой цепочку модулей, которая включает подстанционное оборудование (блоки измерений, анализа и управления, источник бесперебойного питания), связанное с устройствами телемеханики и учёта, а также измерительное оборудование на воздушных линиях и на стороне потребителя.

Завершить НИОКР планируется в течение года.

  • Вначале будет разработана компьютерная модель, которая позволит определить основные принципы и методы управления участком распределительной сети низкого напряжения (фидера) с помощью электросетевого контроллера при одновременном подключении большого числа просьюмеров в виде объектов микрогенерации и СНЭ.
  • Затем будет создан программный комплекс с пакетом рабочей документации, включающей технические требования к опытно-промышленному образцу электросетевого контроллера, а также рекомендациями по процессу подключения просьюмеров к сетям 0,4 – 10 кВ и требованиями к просьюмерам.
  • Возможности программного комплекса электросетевого контроллера позволят с минимальными доработками адаптировать его для распределительных сетей напряжением до 35 кВ.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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