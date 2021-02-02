АЭК открывает склады:
проект “Открытый склад” на “Калужском кабельном заводе” и “Людиновокабель”
2 февраля 2021, 16:25
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Кабельная промышленность
Инспекторы Главгосстройнадзора проводят проверку склада готовой продукции кабельного производства на ул. Ямская в городском округе Волоколамск.
«Застройщиком выступает ООО «МКЗ»», - прокомментировал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
Согласно проекту, общая площадь склада составит более 2 тысяч кв. метров. Открытие объекта позволит создать девять новых рабочих мест.
«В ходе проверки инспекторами были выявлены нарушения. Если они не будут устранены до 24 февраля, к участникам строительства могут быть применены меры административного воздействия», - добавил Артур Гарибян.
Прогнозируемая дата завершения работ – апрель 2021 года.
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