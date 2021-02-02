Инспекторы Главгосстройнадзора проводят проверку склада готовой продукции кабельного производства на ул. Ямская в городском округе Волоколамск.

Согласно проекту, общая площадь склада составит более 2 тысяч кв. метров. Открытие объекта позволит создать девять новых рабочих мест.

«В ходе проверки инспекторами были выявлены нарушения. Если они не будут устранены до 24 февраля, к участникам строительства могут быть применены меры административного воздействия», - добавил Артур Гарибян.