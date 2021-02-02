АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) в рамках инвестиционной программы 2021 года направит 5,2 млрд рублей на реконструкцию основного оборудования своих электростанций и тепловых сетей, а также на строительство новых и расширение действующих объектов, необходимых для надежной работы предприятия.

Значительная часть средств инвестиционной программы АО «ДГК», более 3 млрд рублей, предназначена для технического перевооружения, модернизации и реконструкции объектов компании. Масштабную работу предстоит провести в 2021 году на объектах ДГК, расположенных в Хабаровском крае. В текущем году пройдет модернизация котлоагрегатов №6,8,14 Хабаровской ТЭЦ-1, котлоагрегата №2 и реконструкция градирни №2 Хабаровской ТЭЦ-3. На Николаевской ТЭЦ запанирован перевод 1 и 4 котлов на сжигание природного газа, на Комсомольской ТЭЦ-3 в этом году установят два питательных электронасоса.

На строительство новых и расширение действующих объектов Дальневосточной генерирующей компании в 2021 году программой предусмотрено 967,5 млн рублей. Большая часть средств предназначена для строительства и наращивания золоотвалов станций. В частности, в этом году в планах энергетиков наращивание дамб и строительство 2-ого пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3, возведение золоотвалов Райчихинской ГРЭС, Амурской и Благовещенской ТЭЦ, а также шлакозолоотвала №2 Нерюнгринской ГРЭС.

В текущем году в рамках инвестиционной программы АО «ДГК» также планируется расширение автоматической котельной в п. Некрасовка Хабаровского края с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч. и возведение новой котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский» тепловой и электрической мощностью - 13,760 Гкал/ч и 16,00 МВт соответственно. В рамках заключённого с Правительством Хабаровского края осенью 2020 года концессионного соглашения ДГК продолжит строительство схемы выдачи тепловой мощности и техническое перевооружение тепловых сетей в г. Советская Гавань.

Помимо реконструкции действующих и строительства новых объектов в Дальневосточной генерирующей компании большое внимание уделяется внедрению комплексов инженерно-технических средств защиты объектов. На эти цели в 2021 году в инвестиционной программе предусмотрено 244, 4 млн рублей.