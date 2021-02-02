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В 2021 году "Россети Ленэнерго" проведут диагностику и испытания оборудования более 2 тысяч трансформаторных подстанций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В 2021 году Россети Ленэнерго проведут диагностику и испытания оборудования более 2 тысяч трансформаторных подстанций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

2 февраля 2021, 15:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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В 2021 году «Россети Ленэнерго» проведут испытания и измерения оборудования на 275 подстанциях 35-110 кВ и 2 096 трансформаторных подстанциях (ТП). Также запланированы испытания 4 924 кабельных линий 6-110 кВ. Мероприятия проводятся с целью профилактики технологических нарушений и повышения надежности электроснабжения потребителей.

За 2020 год специалисты «Россети Ленэнерго» провели испытания 18 965 единиц оборудования: 3 649 на подстанциях 35-110 кВ, 11 215 единиц оборудования на ТП 6/10-0,4 кВ и 4 101 кабельной линии 6-110 кВ.

Бесконтактный контроль температуры оборудования проводится с помощью тепловизора. В прошлом году тепловизионный контроль прошли 5 227 объектов: 196 воздушных линий 35-110 кВ, 206 подстанций 35-110 кВ и 4 825 трансформаторных подстанций 6/10-0,4 кВ.

Для обеспечения надежной работы маслонаполненного оборудования специалисты регулярно проводят отбор проб масла. В прошлом году проведено 4 867 таких проб.

Профилактические испытания – важная часть работы по обеспечению надежного функционирования электросетевого комплекса. Мероприятия проводятся без отключения потребителей.

В «Россети Ленэнерго» действует многоуровневая система технического обслуживания оборудования для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей. Она включает в себя плановые и аварийные обходы, осмотры, профилактические обследования, испытания и другие мероприятия. Полученные данные учитываются при формировании ремонтной и инвестиционной программ.            

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Источник: Россети Ленэнерго

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