Адыгейский филиал "Россети Кубань" отремонтирует 47 подстанций

В рамках ремонтной программы в 2021 году энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» запланировали ремонт 47 ключевых питающих центров в восьми муниципальных образованиях Краснодарского края и Республики Адыгея. Выполнение работ позволит обеспечить стабильное энергоснабжение территории с населением свыше 500 тысяч человек.

На 47 подстанциях 35-110 кВ, которые отвечают за энергоснабжение важных социальных объектов, бытовых и промышленных потребителей, специалисты проведут капитальный ремонт и замену устаревшего оборудования – выключателей, трансформаторов, разъединителей, секций шин и других элементов.

После технических мероприятий энергетики покроют металлические конструкции покрасочными материалами, выполнят противопожарные мероприятия на прилегающих территориях.

– Проведение ремонтов и технического обслуживания центров питания будет способствовать надежности их работы в предстоящие максимальные нагрузки на энергосистему, которые обычно происходят в летний и зимний период. Выполнение плана ремонтных работ позволит обеспечить стабильное энергоснабжение территории с населением свыше 500 тысяч человек, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2097 трансформаторных пункта напряжением 6-10/0,4 кВ. Общая установленная мощность – 971 МВА. Общая протяженность линий электропередачи составляет 8977 км.