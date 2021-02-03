 
Инвестиции (проекты)

К аэропорту НОВАТЭКа в Арктике подведут внеплощадочные сети

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство внеплощадочных сетей, которые обеспечат аэропорт «Утренний» топливным газом, электроэнергией и сервисами внешней связи. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Новый международный аэропорт «Утренний» строится на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках проекта «Арктик СПГ-2» и предназначен для воздушных перевозок вахтового персонала и производственных грузов на Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение ПАО «НОВАТЭК». В декабре 2019 года Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства основных объектов авиатранспортного узла. Настоящей проектной документацией предусмотрено сооружение внеплощадочных сетей для обеспечения нужд комплекса.

Так, для подачи газа на котельную «Утреннего» от Энергоцентра № 2, отвечающего за снабжение объектов месторождения, подземным способом проложат трубопровод топливного газа протяженностью 15,9 км. Для передачи электроэнергии к Центральному распределительному пункту ЦРП 10кВ аэропорта подведут воздушную линию длиной 24,224 км. Также проектом запланировано строительство 24-километровой волоконно-оптической линии передачи для подключения к системам Комплекса инженерно-технических средств охраны и Мультисервисных сетей передачи данных комплекса по добыче, переработке и сжижению газа застройщика объекта - ООО «Арктик СПГ 2».

Проектную документацию разработали в ООО Проектный институт «Красаэропроект».

Фото: Новатэк

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В 2021 году на поддержку регионов Минстрой России выделит более 148 миллиардов рублей 03.02.2021
В 2021 году на поддержку регионов Минстрой России выделит более 148 миллиардов рублей
Старые световые опоры демонтируют во всех районах Нижнего Новгорода 03.02.2021
Старые световые опоры демонтируют во всех районах Нижнего Новгорода
Рекордные суммы: сколько потратят в Новосибирской области на благоустройство и расселение ветхого жи... 03.02.2021
Рекордные суммы: сколько потратят в Новосибирской области на благоустройство и расселение ветхого жи...
Ростовские власти готовы предложить инвесторам 15 территорий для создания ветропарков 03.02.2021
Ростовские власти готовы предложить инвесторам 15 территорий для создания ветропарков
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно