К аэропорту НОВАТЭКа в Арктике подведут внеплощадочные сети

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство внеплощадочных сетей, которые обеспечат аэропорт «Утренний» топливным газом, электроэнергией и сервисами внешней связи. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Новый международный аэропорт «Утренний» строится на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках проекта «Арктик СПГ-2» и предназначен для воздушных перевозок вахтового персонала и производственных грузов на Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение ПАО «НОВАТЭК». В декабре 2019 года Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства основных объектов авиатранспортного узла. Настоящей проектной документацией предусмотрено сооружение внеплощадочных сетей для обеспечения нужд комплекса.

Так, для подачи газа на котельную «Утреннего» от Энергоцентра № 2, отвечающего за снабжение объектов месторождения, подземным способом проложат трубопровод топливного газа протяженностью 15,9 км. Для передачи электроэнергии к Центральному распределительному пункту ЦРП 10кВ аэропорта подведут воздушную линию длиной 24,224 км. Также проектом запланировано строительство 24-километровой волоконно-оптической линии передачи для подключения к системам Комплекса инженерно-технических средств охраны и Мультисервисных сетей передачи данных комплекса по добыче, переработке и сжижению газа застройщика объекта - ООО «Арктик СПГ 2».

Проектную документацию разработали в ООО Проектный институт «Красаэропроект».

Фото: Новатэк