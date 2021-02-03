ПАО «Магаданэнерго» (входит в группу РусГидро) планирует в 2021 году выделить на реализацию инвестиционной программы 2 млрд. 139 млн. рублей. Большая часть средств будет направлена на техническое перевооружение вспомогательного котельного и турбинного оборудования, замену морально и физически изношенного оборудования на подстанциях, реконструкцию и модернизацию электрических линий, обновление автопарка спецтехники.

Предыдущая инвестиционная программа была выполнена в полном объеме, в нее вошли мероприятия по реконструкции воздушных линий электропередачи, подстанций, генерирующего оборудования. В 2019-2020 годах на ее реализацию было направлено 1 млрд 551 млн. рублей.

Среди основных достижений в части инвестиционной деятельности в прошлом году - окончание мероприятий по технологическому присоединению АО «Полюс Магадан» с мощностью 80 МВт, завершение разработки проектно-сметной документации на присоединение к энергосистеме п. Талая, замена устаревших защит воздушных линий и трансформаторных подстанций на микропроцессорные, внедрение элегазовых технологий в коммутационных аппаратах на трансформаторных подстанциях на территории Магаданской области и в Оймяконском районе Якутии, внедрение частотного регулирования приводов в механизмах электрических станций.

Все эти мероприятия направлены на повышение надежности энергосистемы Магаданской области.