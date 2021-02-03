Ключевые центры питания города-курорта Сочи – подстанции 110 кВ «Адлер», «Кудепста» и «Пасечная» будут модернизированы в рамках инвестиционной программы «Россети Кубань». На эти цели компания планирует направить в 2021-2022 гг. 2,3 млрд инвестиционных средств. На данный момент проектная документация проходит государственную экспертизу для получения разрешения на строительство и выполнения производственных работ на объектах.

Реконструкция подстанций позволит увеличить их общую трансформаторную мощность на 96 МВА, улучшить качество подачи электроэнергии потребителям и минимизировать вероятность перебоев электроэнергии в период пиковых нагрузок.

Необходимость проведения масштабной модернизации энергооборудования на данных питающих центрах вызвана ростом населения в микрорайонах города и комплексным развитием городских территорий. Напомним, что техническое обслуживание и плановые ремонтные работы, проводятся на всех без исключения подстанциях Сочи регулярно в рамках ремонтной программы.

Планы по модернизации крупнейших энергообъектов учитывают и их высокую социальную значимость. Старейшая подстанция города Сочи – «Адлер» питает электроэнергией потребителей центра Адлерского района – это более 15 тысяч человек. Питающий центр «Пасечная» обеспечивает светом Центральный район курортной столицы – более 6 тысяч человек. Еще одна подстанция – «Кудепста» питает более 12 тысяч потребителей.

Реконструкция энергообъектов будет выполнена с внедрением цифровых технологий. Подстанции станут высокотехнологичными, без необходимости постоянного обслуживающего персонала. Завершить работы на питающих центрах специалисты Сочинских электросетей планируется в 2022 году.

Сочинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электрической энергией территорию площадью более 5 тысяч кв. км – от Джубги до границы с Абхазией с населением свыше 700 тысяч человек. В штате предприятия работают более 1700 специалистов. В составе филиала семь районов электрических сетей. Общая протяженность линий электропередачи порядка 6000 км. Основное оборудование включает в себя 38 подстанций напряжением 110 кВ, более 2000 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ.