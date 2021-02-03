Для доставки трансформатора на площадку ветропарка «Кольская ВЭС» в Мурманской области был разработан специальный проект, предусматривающий применение сборно-разборного перекидного моста из металлоконструкций.

Сначала трансформатор, весом более 122 тонн, длиной более 7 метров, высотой более 4 метров и шириной почти 3 метра, был доставлен по железной дороге до станции Кола, где был перемещен на специальный низкорамный прицеп, позволяющий на безопасном по высоте расстоянии преодолеть конструкции и сооружения на пути к стройплощадке. Транспортировка трансформатора от железнодорожной станции до стройплощадки ветропарка Кольская ВЭС проходила по единственному возможному маршруту - по мосту через р. Канентъявр, при этом несущая способность моста не позволяла безопасно перевезти трансформатор. Сборно-разборный перекидной мост длиной около 30 метров был возведен над действующим мостом, опоры перекидного моста при этом устанавливались на проезжую часть, не соприкасаясь с существующим мостом.

«Доставка трансформатора для подстанции является важным этапом в процессе строительства ветропарка. Для транспортировки этого крупногабаритного груза был разработан новый маршрут и успешно реализовано уникальное техническое решение: возведение перекидного моста, способного выдерживать повышенные нагрузки. Несмотря на непростые погодные условия, работы на стройплощадке ветропарка Кольская ВЭС ведутся в круглосуточном режиме. Строительство ветроэлектростанции в Мурманской области является одной из наших стратегических задач, которая также позволит диверсифицировать энергетический портфель региона», - рассказал Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов.

В ночь транспортировки движение на данном участке дороги было полностью перекрыто примерно на 6 часов: за такое короткое время специалисты подрядных организаций под руководством Enel Green Power успешно смонтировали временный мост, перевезли груз и разобрали конструкцию.

Общая масса транспортного средства с учетом тягача, специального прицепа и самого трансформатора составила более 175 тонн. Транспортировка осуществлялась в непростых условиях северной зимы: при минусовых температурах 25-30 градусов, в метель и снегопад, которые прекратились лишь в последние часы.

Вместе с тем, на стройплощадке Кольской ВЭС ПАО «Энел Россия» продолжаются работы по устройству фундаментов ВЭУ, ведутся работы по устройству постоянных внутриплощадочных дорог, а также продолжаются взрывные работы. Часть элементов конструкций и строительные материалы для ветроэлектростанции уже доставлены на территорию России. Кроме того, идут работы по возведению линии электропередач, которая соединит ветропарк с Единой энергосистемой России, установке кабельно-коллекторной сети среднего напряжения и заканчиваются работы по бетонированию и монтажу металлоконструкций основного здания подстанции, для которой был доставлен трансформатор.

Торжественный пуск началу строительства ветропарка Кольская ВЭС, мощностью 201 МВт, крупнейшего проекта возобновляемой энергетики за Полярным кругом, был дан 19 сентября 2019 года в присутствии Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и руководства компании Энел Россия.

Напомним, ПАО «Энел Россия» получило право на строительство Кольской ВЭС мощностью 201 МВт в рамках проведенного в 2017 году российским Правительством тендера на строительство объектов ветрогенерации общей установленной мощностью 1,9 ГВт.

Строительные работы по возведению ветропарка Кольская ВЭС осуществляются под контролем Enel Green Power, подразделением Группы Enel, отвечающим за развитие, строительство и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру.

Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч чистой электроэнергии в год, избегая при этом выброса около 600 000 тонн углекислого газа в атмосферу. Он будет оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 гектаров. Окончание строительства Кольской ВЭС запланировано на конец 2021 года.

Помимо Кольской ВЭС ПАО «Энел Россия» реализует еще два проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт) в Ростовской области и Родниковская ВЭС (71 МВт) в Ставропольском крае.

Общий объем инвестиций ПАО «Энел Россия» в три ветропарка составит порядка 495 миллионов евро, что подчеркивает уверенное стремление компании внести свой вклад в выполнение Целей Устойчивого развития ООН, в том числе ЦУР 12 – Ответственное потребление и производство и ЦУР 13 – Борьба с изменением климата.