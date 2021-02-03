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Названы ключевые итоги работы "Россети Северный Кавказ" в Ингушетии

Названы ключевые итоги работы Россети Северный Кавказ в Ингушетии

3 февраля 2021, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ИНГУШЭНЕРГО
Источник: Россети Северный Кавказ

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Количество технологических нарушений на территории региона в 2020 году снизилось на 20% по сравнению с 2019 годом. Среднее время восстановления электроснабжения по сравнению с 2019 годом улучшилось на 31%. Ожидаемый факт реализации инвестиционной программы «Россетей» по итогам 2020 года составляет 564 млн рублей. Ввод энергообъектов: 46,3 МВА трансформаторной мощности и 224,8 км ЛЭП.

Ингушским филиалом «Россети Северный Кавказ» осуществлено техприсоединение 359 потребителей на общую мощность 15,5 МВт. В 2020 году в рамках реализации Программы снижения потерь в Ингушетии реконструировано 151,6 км воздушных линий электропередачи 10-0,4 кВ, установлено 2 284 опор 0,4-10 кВ, 154 км «голого» провода заменено на самонесущий изолированный.

Ранее была запущена ПС 110 кВ «Плиево Новая». Благодаря вводу в эксплуатацию первой очереди подстанции потребители получили дополнительные 50 МВт трансформаторной мощности. Вторую очередь планируют ввести до конца 2021 года. Энергообъект обеспечивает надежное электроснабжение потребителей Республики Ингушетия и части Чеченской Республики.

По итогам года принято на обслуживание 346 бесхозяйных энергообъектов – 23,04 МВА трансформаторной мощности и 82,3 км воздушных линий электропередачи.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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