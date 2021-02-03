Российские власти решили создать в Крыму "особые административные районы" (ОАР) для привлечения инвестиций. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект об особом правовом режиме в Крыму и Севастополе.

Отмечается, что документ разработан Минэкономразвития, его подлинность подтвердил РБК представитель ведомства. Главным преимуществом проекта называется конфиденциальность инвесторов из российских регионов, защищающая их от санкций Запада. В министерстве изданию пояснили, что ОАР будут привлекать уже попавшие под санкции российские компании или тех, кто рискует оказаться в санкционном списке, в том числе из-за деятельности в Крыму. Ограничение доступа к данным позволит таким компаниям заниматься инвестициями в ОАР, не опасаясь санкций и вне зависимости от "региона прописки".

Как следует из законопроекта, ОАР создаются для ускорения социально-экономического развития Крыма и Севастополя и формирования там инвестиционно привлекательной среды. Участниками ОАР могут стать зарегистрированные в любом российском регионе компании, однако они не должны иметь филиалы и представительства за пределами полуострова, а бизнес вести смогут только в Крыму. Резиденты особых административных районов будут заключать с правительством Крыма и Севастополя договор об условиях деятельности, от них требуется представить инвестиционную декларацию. Нижний порог суммарных капиталовложений — не менее 150 миллионов рублей. Они должны быть связаны с развитием действующих или созданием новых производств, развитием туристической отрасли, транспортной и другой инфраструктуры, а также организацией отдыха. Кроме того, правительство может ввести и дополнительные требования к участнику ОАР. Издание отметило, что особенностью режима станет возможность для компаний совмещать статус участника особого административного района и СЭЗ — свободной экономической зоны.

В Крыму СЭЗ начала действовать с 1 января 2015 года.

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев