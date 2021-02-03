В Новосибирской области продолжается реализация федеральных проектов по формированию комфортной городской среды, расселению аварийного жилья, программы «Чистая вода», входящих в нацпроект «Жильё и городская среда». Энергокомпании продолжат инвестировать в модернизацию сетей. Суммы затрат назвал министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

На реализацию федеральных проектов, входящих в национальный проект «Жильё и городская среда» в 2021 году направят 2,6 млрд рублей. Инвестиции энергокомпаний в инфраструктуру составят около пяти миллиардов.

По словам Дениса Архипова, на благоустройство в 2021 году из федерального и регионального бюджетов направят рекордные 1,2 млрд рублей, почти на четверть больше, чем в 2020 году.

«В этом году запланировано благоустройство 120 дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 68 общественных пространств. Необходимо также добиться высокого качества реализации проектов в Купино, Карасуке и Куйбышеве, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году».

В 2021 году планируется расселить 23,31 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда, в котором проживают 1290 человек. На эти цели в общей сложности из федерального бюджета предусмотрено 726,5 млн рублей. Из них 485 млн поступят в 2021 году.

Общий размер субсидии на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках программы «Чистая вода» составляет 685,5 млн рублей. Это позволит решить проблемы с водоснабжением в Сузунском, Тогучинском, Карасукском, Маслянинском, Усть-Таркском, Краснозёрском районах.

В регионе в прошлом году утверждено восемь инвестиционных программ по сетевым организациям. Запланированы значительные инвестиции в энергетическую отрасль региона в 2021 году — порядка пяти миллиардов рублей.

В 2021 году продолжится работа по инженерному обеспечению ключевых инвестпроектов, объектов социально-культурной сферы, территорий опережающего развития, в которых участвуют АО «РЭС», МУП «Горводоканал» Новосибирска, АО «СИБЭКО», Газпром газораспределение, МУП КБУ Бердска.

Новосибирская ГЭС продолжает плановую замену оборудования на открытом распределительном устройстве 220 кВ, а также начнет крупный проект по замене гидрогенераторов, что позволит увеличить мощность станции до 560 МВт.

Утверждены планы по модернизации с увеличением пропускной мощности пяти газораспределительных станций «Газпром трансгаз Томск».

Это даст дополнительные возможности по газификации населённых пунктов Новосибирской области. «Все перечисленные проекты нацелены на повышение качества жизни в городах и селах нашего региона, а также энергообеспечение потенциальных точек роста региональной экономики», — подчеркнул Денис Архипов.

Глава ведомства отметил, что работы по реализации нацпроекта в Новосибирской области проводятся под контролем регионального министерства ЖКХ и энергетики.