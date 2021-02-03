15 муниципалитетов в Ростовской области обладают необходимыми характеристиками для создания новых ветроэлектростанций (ВЭС), сообщил ТАСС во вторник генеральный директор агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

В Ростовской области ведется активное строительство ВЭС. В 2020 году регион вышел на первое место по установленной мощности ветрогенерации среди регионов РФ. Введены в эксплуатацию первые ветропарки на территории Красносулинского и Каменского районов суммарной мощностью 350 МВт. До 2024 года в регионе будут построены ВЭС суммарной мощностью более 700 МВт.

"Проекты в области ветрогенерации будут актуальны и после 2024 года. Сейчас мы с компанией "Новавинд" и другими инвесторами смотрим восток. Следующая приоритетная локация - это территории на побережье Таганрогского залива. Еще одна зона - это все, что связано с Донецким кряжем. Это перспективные зоны для локализации проектов с точки зрения ветровых возможностей. Всего у нас в ротации до 15 муниципальных образований, где целесообразно локализовать ветропарки", - сказал Бураков.

По его словам, для размещения новых ВЭС власти подбирают локации, которые привлекательны с точки зрения ветровой нагрузки, а также такие, где есть возможность "с небольшими затратами дойти до большой сети". Бураков отметил, что в отдельных территориях среднегодовые показатели скорости ветра составляют 8 м/с, что является одним из принципиальных условий для развития ветроэнергетики в регионе.

Власти Ростовской области рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в Ростовской области электроэнергии будет получено от возобновляемых источников. В декабре 2020 года заместитель губернатора региона Игорь Сорокин сообщал, что в южной и восточной зонах области могут быть реализованы проекты по строительству солнечных электростанций.