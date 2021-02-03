Председатель правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов и генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочее совещание по вопросам развития систем накопления электроэнергии.

Совещание прошло на площадке Главного аналитического центра «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», где Сергею Куликову продемонстрировали возможности новой модели оперативно-технологического управления энергокомпаний: она базируется на отечественной информационной системе «СК-11», позволяющей в режиме онлайн осуществлять мониторинг и управление электросетевым комплексом 20 регионов страны.

Ознакомили главу УК «РОСНАНО» и с первыми результатами применения в энергокомпаниях систем накопления электроэнергии (СНЭ).

Два пилотных проекта «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализовали в 2019 году в Белгородской и Владимирской областях. Накопитель, установленный в поселке в черте города Белгорода, служит для поддержания качества электроэнергии в конце линии электропередачи. Данная линия длиннее норматива, а её расширение ограничено плотной застройкой. До установки накопителя жители обращали внимание на регулярное низкое напряжение в сети, а после запуска системы обращения от потребителей прекратились. Второй накопитель был введен в работу в селе Павловское Суздальского района Владимирской области. Его назначение — обеспечение надежного бесперебойного питания медицинского объекта — Фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Строительство второго резервного источника питания связано со значительными капитальными затратами, поэтому было принято решение установить накопитель, который в случае отключения питания от сети возьмет на себя электроснабжение ФАП.

До конца первого квартала 2021 года компании установят еще 26 накопителей, 10 из них являются разработкой одного из ведущих отечественных предприятий данной сферы — портфельной компании РОСНАНО «Лиотех».

В ходе совещания Сергей Куликов и Игорь Маковский в режиме онлайн включили в сеть накопители «Лиотех» в Дзержинском и Приокском районах Калужской области. Кроме того, участники совещания проинспектировали ход работ по монтажу накопителей в Белгородской, Владимирской и Нижегородской областях. Большинство накопителей будет использоваться для электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населенных пунктов.

Обсуждая возможности дальнейшего расширения сотрудничества в сфере систем накопления энергии, Сергей Куликов и Игорь Маковский сделали акцент на перспективах запуска совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по разработке и дальнейшему внедрению систем накопления электроэнергии, которые в перспективе обеспечат автономное электроснабжение потребителей на проблемных отдельных участках линий. Планируется, что в пилотном режиме это будет реализовано в Тверской области.

«Система накопления электроэнергии — это активно развивающаяся технология. Мы как электросетевая компания видим в ней большие перспективы по применению. Но путь от текущих прототипов решений к промышленным образцам не простой. Это вызов, который благодаря вашей компетенции, я уверен, удастся преодолеть. Мы искренне заинтересованы, мы реально верим в применимость этой технологии и в её эффективность», — отметил генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».