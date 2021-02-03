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Старые световые опоры демонтируют во всех районах Нижнего Новгорода

Старые световые опоры демонтируют во всех районах Нижнего Новгорода

3 февраля 2021, 10:50
Рубрика: Инвестиции
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: gipernn.ru

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Инвентаризацию старых столбов, которые ранее использовались в качестве опор освещения или электросетей, провели в Нижнем Новгороде. Не эксплуатируемые на сегодняшний день конструкции будут демонтированы, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Instagram-аккаунте в среду, 3 февраля.

Мэр Нижнего Новгорода отметил, что ветхие покосившиеся опоры не только портят вид города, но и представляют опасность для его жителей. Главам районов он поручил составить полный список неиспользуемых столбов, а нижегородцев попросил сообщать в органы местного самоуправления о таких конструкциях, расположенных вблизи их домов.

Чем полнее будет итоговый список, тем чище будет в итоге город, — подытожил Юрий Шалабаев.

Также глава Нижнего Новгорода опубликовал карту эксплуатируемых, но находящихся «в близком к неудовлетворительному» состоянии световых опор. Начать их замену на новые администрация города планирует в текущем году.

Напомним, масштабное обновление системы уличного освещения ожидается в столице Приволжья в 2021 году. На улицах, общественных территориях и во дворах города будут заменены на энергосберегающие более 65 тысяч светильников с натриевыми лампами. Выполнит работы ООО «Светосервис-Волгоград», с которым заключен контракт на 2,32 млрд рублей.

Ранее GiperNN сообщал, что более 500 световых столбов установят в нижегородском парке «Швейцария» к 800-летию города. А на центральной площади общественного пространства появятся разноуровневое освещение и гирлянда, развешенная над территорией.  

Фото: Юрий Шалабаев /Instagram.com 

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Источник: gipernn.ru

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