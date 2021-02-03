Компания ТрансТелеКом организовала в интересах China Telecom, одного из трех крупнейших китайских телекоммуникационных провайдеров, три канала передачи данных емкостью 100 Гбит/с каждый. Каналы свяжут Монголию с Лондоном и Амстердамом, а также Казахстан с Франкфуртом-на-Майне.

«Компания ТрансТелеКом давно и прочно вошла в число признанных лидеров магистрального операторского рынка. Обладая обширным опытом и экспертизой в организации каналов для крупных зарубежных операторов, ТТК обеспечивает соблюдение даже самых жестких SLA и является надежным партнером в реализации крупных проектов континентального масштаба», - прокомментировал руководитель департамента по работе с операторами связи АО «Компания ТрансТелеКом» Сергей Яковлев.

Компания China Telecom предоставляет услуги проводной телефонии и мобильной связи для более чем 300 миллионов абонентов, а также широкополосного доступа к сети интернет для более 150 миллионов абонентов. ТТК и CT обладают уникальными широко распределенными сетевыми инфраструктурами в различных регионах евроазиатского континента. Сотрудничество между операторами служит взаимному дополнению имеющихся в распоряжении ТТК и CT магистральных ресурсов и созданию масштабной сети быстрого и безопасного обмена данными.

Компания ТТК входит в пятерку ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД», владеет 99,99% акций Компании. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также одним из лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.

ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-оптических линий связи протяженностью более 78 000 км и пропускной способностью более 3,4 Тбит/с. Трансконтинентальная магистраль TTK EurasiaHighway имеет соединения с сетями связи практически всех соседних стран, включая Китай, Японию, Монголию, КНДР, Финляндию, страны Балтии и СНГ и является оптимальным маршрутом между Европой и Азией.