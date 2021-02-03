Финансовая поддержка субъектов РФ, которую предоставит Минстрой России регионам в 2021 году на реализацию мероприятий национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология», 10 мероприятий, не входящих в нацпроекты, а также иных межбюджетных трансфертов, составит 148 млрд рублей. Средства направят в 82 субъекта страны.

Общий объем федеральной поддержки составит 125 471,4 млн рублей субсидий и 22 652,7 млн рублей межбюджетных трансфертов.

«Соглашения с регионами подписаны еще в конце декабря, началась проработка вопросов реализации. В этом году у нас будет еще более пристальное внимание к финансовой дисциплине, каждый бюджетный рубль должен принести социальную пользу региону в запланированный срок», - отметил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев.

Из них на стимулирование программ развития жилищного строительства выделят 27,3 млрд рублей, на формирование современной городской среды – 36,65 млрд рублей.

На мероприятия по улучшению качества воды направят более 42 млрд рублей. Средства пойдут на модернизацию очистных сооружений Байкальской природной территории и сокращение загрязнения сточных вод в реку Волга и пр.

Также средства федерального бюджета выделят на индивидуальные программы социально-экономического развития субъектов России, на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и другие мероприятия.