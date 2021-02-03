В Уссурийске построят "уютный" жилой комплекс

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 371 млн руб. строительство жилого комплекса «Корсаков» в городе Уссурийск Приморского края. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «УссурЭкономСтрой».

Жилой дом высотой от трех до восьми этажей рассчитан на 103 квартиры. Освоение территории предусматривает строительство детских садов, паркинга и магазинов шаговой доступности. Вести новостройку планируется в середине 2022 года.

В пресс-службе добавили, что в Приморском крае в настоящее время возводится с использованием эскроу 72% новостроек (708 тыс. кв. метров). Всего в регионе строится 980 тыс. кв. метров жилья.