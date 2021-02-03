Приморские электрические сети во Владивостоке приступили к строительству высоковольтной кабельной линии, которая обеспечит резервирование и повысит надежность электроснабжения потребителей Первомайского района.

Трасса ЛЭП пройдет вдоль улицы Калинина. Ее протяженность составит около 3,5 км. Специалисты уже приступили к строительно-монтажным работам. Прокладывать линию энергетикам придется в сложных условиях: в районе проходит большое количество подземных коммуникаций, очень плотный дорожный трафик, в том числе общественного автотранспорта.

Часть работ по строительству линии планируется организовывать в ночное время суток, когда автомобильный поток становится менее интенсивным. Таким образом энергетики планируют минимизировать неудобства для автомобилистов и жителей Первомайского района.

Новая высоковольтная кабельная линия в Первомайском районе Владивостока это один из пунктов программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК), которую реализует компания в Приморском крае. Она необходима для обеспечения резервного электроснабжения потребителей и в случае аварийных отключений позволит выполнять перевод нагрузок на другие центры питания.Дополнительная кабельная линия повысит надежность элетроснабжения потребителей Первомайского района Владивостока.