 
Модернизация

Во Владивостоке ДРСК приступила к строительству резервной линии для Первомайского района

Во Владивостоке ДРСК приступила к строительству резервной линии для Первомайского района

3 февраля 2021, 12:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Приморские электрические сети во Владивостоке приступили к строительству высоковольтной кабельной линии, которая обеспечит резервирование и повысит надежность электроснабжения потребителей Первомайского района.

Трасса ЛЭП пройдет вдоль улицы Калинина. Ее протяженность составит около 3,5 км. Специалисты уже приступили к строительно-монтажным  работам. Прокладывать линию энергетикам придется  в сложных условиях: в районе проходит большое количество подземных коммуникаций, очень плотный дорожный трафик, в том числе общественного автотранспорта.

Часть работ по строительству линии планируется организовывать в ночное время суток, когда автомобильный поток становится менее интенсивным. Таким образом  энергетики планируют минимизировать неудобства для автомобилистов и жителей Первомайского района.  

Новая высоковольтная кабельная линия в  Первомайском районе Владивостока это один из пунктов программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК), которую реализует компания в Приморском крае. Она необходима для обеспечения резервного электроснабжения потребителей и в случае аварийных отключений позволит выполнять перевод нагрузок на другие центры питания.Дополнительная кабельная линия повысит надежность элетроснабжения потребителей Первомайского района Владивостока.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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