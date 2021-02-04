3 февраля под председательством Первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по энергетике В.С. Селезнева состоялось совещание об актуальных вопросах развития отрасли термической переработки отходов в Российской Федерации, в том числе об источниках возврата инвестиций в строительство Мусоросжигательных ТЭС.

Представитель Ассоциации «Совет производителей энергии» в своем выступлении отметил, что капитальные затраты на строительство уже отобранных пяти проектов Мусоросжигательных ТЭС составляют 378,7 тыс. руб./кВт.

Это в 32 раза дороже инвестиций в отобранные на конкурентной основе проекты модернизации традиционных ТЭС на период с 2022-2026 года; почти в 4 раза дороже инвестиций в ВЭС; в 3,5 раза дороже инвестиции в СЭС.

Одноставочная цена таких Мусоросжигательных ТЭС составит 9,8 рубля за кВтч, при этом средневзвешенная одноставочная цена оптового рынка - 2,4 рубля за кВтч.

В конечном счете, отобранные на ОРЭМ пять проектов по строительству Мусоросжигательных ТЭС (суммарной мощностью 335 МВт) будут оплачены потребителями оптового рынка в размере порядка 19,8 млрд. руб. в год, или около 300 млрд. руб. (с учетом доходности) за 15 лет.

В настоящее время обсуждается продление программы строительства еще 25 «мусорных ТЭЦ» по 55 МВт. Следует отметить, что в случае реализации этой программы через инвестиционные механизмы ОРЭМ, нагрузка на потребителей оптового рынка вырастет в объеме около 81 млрд. руб., или 892,5 млрд. руб. за период с 2024 до 2035 г.

Ассоциация «Совет производителей энергии» отмечает, что продолжение вектора межотраслевого и межтерриториального субсидирования негативно скажется как на энергетике, так и на энергоемких отраслях и остановит самостоятельное развитие сферы обращения отходов.

Ассоциация также считает, что развитие программы строительства МТЭС в дальнейшем целесообразно проводить за счет иных источников финансовой поддержки. В том числе за счет государственного субсидирования (субсидирование ставок, налоговые льготы, поддержка по Федеральным программам), экологического сбора или платы потребителей рынка обращения отходов.





Ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» основана в 2008 г., объединяет интересы крупных тепловых и атомных генерирующих компаний России (77% установленной мощности ЕЭС России или 187 ГВт).

Объем полезного отпуска тепловой энергии в режиме когенерации составляет 428 млн Гкал в год (72% производства тепла в режиме когенерации в РФ), установленная тепловая мощность членов Ассоциации - 252 тыс. Гкал/ч (95% от установленной тепловой мощности когенерации в России).