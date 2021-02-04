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Источник: причиной пожара на складе в Красноярске стал аварийный режим работы электросети

Источник: причиной пожара на складе в Красноярске стал аварийный режим работы электросети

4 февраля 2021, 14:45
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Аварийный режим работы электросети стал причиной пожара на складе в Красноярске, где погибли трое пожарных и один рабочий. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, к возгоранию на складе автозапчастей в Красноярске привел аварийный режим работы электросети. Стремительному распространения огня способствовала высокая загрузка склада горючими материалами", - сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что последняя проверка соблюдения требований пожарной безопасности на складе проводилась в 2015 году для контроля за устранением нарушений, которые были выявлены годом ранее. Собственники устранили порядка 20 нарушений требований пожарной безопасности.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске поступила в среду в 10:39 (06:39 мск). Во время поиска людей на горящем складе пропало звено газодымозащитной службы из трех пожарных. Позднее были найдены их тела. Также при пожаре погиб работник склада.

В Красноярск прибыли представители центрального аппарата МЧС России под руководством заместителя главы ведомства Ильи Денисова. Рабочая группа изучит причины и обстоятельства происшествия. К настоящему моменту ликвидировано открытое горение, пожарные проливают конструкции сгоревшего склада. В Красноярском крае 5 февраля объявлен траурным днем. 

Фото: © АО "ТВ Центр"

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Источник: ТАСС

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