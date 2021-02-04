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Краснодарский филиал "Россети Кубань" направит 217 млн рублей на ремонт энергообъектов

Краснодарский филиал Россети Кубань направит 217 млн рублей на ремонт энергообъектов

4 февраля 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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В 2021 компания «Россети Кубань» направит более 217 млн рублей на плановый ремонт и техобслуживание электросетевого хозяйства в краснодарском энергорайоне. На территории Краснодара, Динского, Северского, Горячеключевского районов Кубани, а также Теучежского и Тахтамукайского районов Адыгеи специалисты отремонтируют 700 км и заменят 120 км провода на воздушных ЛЭП.

К сезону пиковых нагрузок энергетики подготовят 35 крупных питающих центров и свыше 140 трансформаторных подстанций низкого напряжения. Для предотвращения нарушений в работе электросетей из-за падения веток и деревьев энергетики расчистят 70 гектаров охранной зоны ЛЭП.

Все работы по обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства проводятся в соответствии с действующей системой планово-предупредительных ремонтов. Графики ремонтных работ составляются на основе ежегодного анализа технического состояния объектов, выполненного с учетом результатов технического освидетельствования и диагностики, а также особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет.

Особое внимание энергетики уделяют формированию аварийного запаса оборудования и материалов, проведению тренировок и командно-штабных учений, чтобы в случае нарушения энергоснабжения в кратчайшие сроки организовать проведение аварийно-восстановительных рабoт.

Своевременный ремонт энергооборудования и обеспечение нормативного состояния линий электропередачи – это наиболее важные пункты в процессе подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению пиковых нагрузок, залог выполнения обязательств перед потребителями по обеспечению надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения.

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Источник: Россети Кубань

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