Ведомством подготовлены изменения в свод правил 368 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта». Обновленный документ приведен в соответствие с последними изменениями Жилищного кодекса Российской Федерации. В частности, изменения коснулись перечня основных работ, проводимых при капитальном ремонте. Новая редакция свода правил предусматривает применение технологий, конструкций и материалов, отвечающих уровню развития современной строительной науки.

Предыдущая редакция свода правил, главным образом, базировалась на ведомственных строительных нормах ВСН 58-88(р), разработанных в конце прошлого столетия. Об этом рассказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков.

«В соответствии с требованиями того времени в перечень работ были включены, с одной стороны, работы, которые действующая редакция Градостроительного кодекса Российской Федерации относит к реконструкции: например, замена (восстановление) перекрытий или перепланировка помещений. С другой стороны, в перечень включены работы, которые реализуются в рамках текущего ремонта. Такая путаница создавала сложности, в частности, при оценке целевого использования средств фондов капитального ремонта», - пояснил Дмитрий Волков.

Документ дополнен техническими решениями по переводу невентилируемых крыш в вентилируемые, устройству навесных вентилируемых и композиционных фасадных систем, использованию ПВХ стеклопакетов для оконных заполнений, применению современных битумно-полимерных, в том числе мембранных, кровельных материалов, полимерных труб, светодиодных светильников. Серьезного пересмотра и расширения потребовал перечень технологий и материалов ремонтных работ с учетом достижений последних десятилетий.

Большинство указанных решений зарекомендовали себя на практике, что позволяет говорить о плановом эксплуатационном эффекте – увеличение межремонтных сроков по причине улучшения качества проведенных работ, повышении энергосберегающих характеристик здания, приведении комфортности ремонтируемого жилья к нормативному уровню.

«Важно отметить, что актуализированный свод правил не только обеспечит возможность применения современных строительных материалов и технологий, но и ограничит использование устаревших. Например, введен запрет на использование восстановленных труб при замене элементов систем инженерно-технического обеспечения здания», - подчеркнул директор ФАУ «ФЦС» Сергей Музыченко.

В обновленном документе детально проработан вопрос определения необходимости проведения капитального ремонта. В частности, предусмотрена возможность применения СП 454 «Здания жилые многоквартирные. Правила оценки ограниченно-работоспособного и аварийного состояния» в качестве технического основания для принятия соответствующего решения. Уточнение требований к оценке технического состояния жилого здания при постановке на капитальный ремонт закрепляет нормативно-техническую базу, определяющую основания и необходимость проведения капитального ремонта.

«Ранее, когда речь шла не о плановом капитальном ремонте, а о выборочном ремонте отдельных конструктивных элементов, для принятия решения необходимо было проводить полное обследование по ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Это дорогостоящая процедура, которая включает в себя не только обследование, но и большую расчетную часть. После актуализации СП 368 стало возможным проводить для этих целей обследование по упрощенной процедуре СП 454, которая значительно дешевле и ее могут заказать сами жители», - пояснила ведущий научный сотрудник АО «ЦНИИПромзданий» Елена Лепешкина.

Шагом в будущее цифровой экономики можно назвать новое положение об установке автоматизированных систем учета потребления ресурсов, представляющих собой комплекс программно-технических средств и оборудования, обеспечивающих дистанционный сбор, обработку, передачу и хранение данных о тепловой энергии, горячей и холодной воде, электрической энергии, газе, потребляемых в многоквартирных жилых зданиях.

При подготовке изменений в СП 368 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта» были учтены результаты научно-исследовательских работ:

«Разработка технических решений и технологий по капитальному ремонту мягких кровель»;

«Определение перечня необходимых для эксплуатации объектов капитального строительства работ и услуг, а также периодичности их выполнения (оказания)»;

«Проведение обследований многоквартирных жилых домов в различных климатических районах РФ для установления зависимости сроков эксплуатации от технического состояния объектов и условий эксплуатации».

Оптимизация затрат на техническое обслуживание жилых зданий во многом обусловлена рациональным планированием системы текущих и капитальных ремонтов. Качественное проведение капитального ремонта продлевает срок службы здания в несколько раз, а его своевременность снижает затраты непосредственно на ремонтные работы и последующие эксплуатационные затраты по зданию. Все это позволяет повысить надежность, безопасность и комфортность жилья.

Работа по подготовке изменений СП 368 организована ФАУ «ФЦС» и выполнена авторскими коллективами АО «ЦНИИПромзданий» и АО «НИЦ «Строительство».