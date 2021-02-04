На Еты-Пуровском месторождении увеличат фонд добывающих скважин

Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство кустов скважин Еты-Пуровского месторождения. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Еты-Пуровское нефтяное месторождение, одно из крупнейших на севере Западной Сибири, было открыто в 1982 году в районе Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. Из-за отсутствия транспортной доступности и необходимой инфраструктуры для бурения глубоких и сверхглубоких скважин доразведка и освоение запасов были отложены до начала 2000-х годов. В настоящее время разработку месторождения, в том числе с применением технологий информационного моделирования, ведет АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». При этом информационная модель объектов обустройства куста скважин №270 Еты-Пуровского месторождения стала первой в России, получившей оценку Главгосэкспертизы.

Проектной документацией, получившей положительные заключения Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство трех кустов скважин Еты-Пуровского месторождения. На площадке куста №86 поэтапно построят шесть добывающих скважин, а также сопутствующую промысловую инфраструктуру, включая нефтегазосборный трубопровод, подъездную автомобильную дорогу, воздушную линию электропередач ВЛ 6 кВ и иные сооружения и коммуникации.

Кроме того, эксперты рассмотрели корректировки, внесенные в ранее одобренную проектную документацию на обустройство кустов №№ 118 и 120, где также ведется строительство скважин, прокладка нефтегазосборных трубопроводов, линий электроснабжения ВЛ 6 кВ, подъездных автодорог и других площадочных коммуникаций. В составе куста №118 введут восемь добывающих скважин, в составе куста №120 – шесть добывающих и две нагнетательные скважины.

После проведения предыдущей экспертизы по кустам скважин №№118 и 120 были оптимизированы решения по трассам и номенклатуре трубопроводов в связи с изменением основных производственных показателей по объему добываемой жидкости и производительности закачиваемой в систему поддержания пластового давления воды, уточнены данные по вертикальной планировке и технико-экономическим показателям кустовых площадок, а также внесен ряд иных изменений и дополнений.

Работы по обустройству Еты-Пуровского месторождения пройдут в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: Газпром Нефть