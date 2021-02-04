Главгосэкспертиза России изучила представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство фабрики Томинского горно-обогатительного комбината. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Томинское месторождение, освоением которого занимается Русская медная компания, находится на территории Сосновского района Челябинской области в 30 км от Челябинска. Торжественный старт его разработки дали 11 июля 2017 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин в ходе ежегодной уральской выставки «ИННОПРОМ». Инвестпроект по созданию Томинского горно-обогатительного комбината включен в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство фабрики для обогащения медно-порфировых руд в составе Томинского ГОКа. Объем переработки составит 28 млн тонн в год.

После проведения первичной государственной экспертизы в проектную документацию были внесены изменения, в том числе в части планировочной организации земельного участка, логистики доставки на месторождение материалов, реагентов, оборудования и отгрузки готовой продукции, которая будет осуществляться автомобильным транспортом.

В числе корректировок объемно-планировочных и архитектурных решений приняты изменения фасадов зданий – они будут выполнены в едином стиле с другими объектами ГОКа. Ряд изменений внесен в конструктивные решения проектируемых объектов, устройство систем электроснабжения и связи, а также в другие разделы проектной документации и результаты инженерных изысканий.

Изучив представленные корректировки, эксперты пришли к выводу, что они соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.

Генеральная проектная организация – АО «Механобр инжиниринг».

Фото: bellona.ru