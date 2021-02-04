Правительство Свердловской области направит почти 7,5 млрд рублей на строительство и ремонт муниципальных дорог. Такое решение было обозначено на заседании регионального кабинета министров, которое прошло 4 февраля под руководством губернатора области Евгения Куйвашева. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Василия Старкова, на заседании было принято постановление, согласно которому 14 муниципалитетов получат 1,4 млрд рублей на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт местных дорог. В этот список вошли Ачитский городской округ, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Ивдель, Ирбит, Каменск-Уральский, Качканар, Красноуфимск, Махнево, Нижнетуринский городской округ, Сысерть, Байкалово и Нижние Серги.

Так, в городе Березовский 36 млн рублей направят на строительство проспекта Александровский. Верхняя Пышма получит более 208 млн рублей, которые направят на продолжение возведения улицы Машиностроителей и строительство улицы Сапожников. Махневскому муниципальному образованию планируют выделить 212,8 млн рублей для строительства подъезда к деревне Перевалова с мостом через реку Тагил, а Нижним Сергам предусмотрено почти 50 млн рублей: на эти деньги восстановят мосты, разрушенные в июле прошлого года. Еще 479 млн рублей направят на строительство трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

«Также принято постановление, согласно которому в виде межбюджетного трансферта из регионального бюджета будет направлено почти 135,4 миллиона рублей Екатеринбургу для подготовки к 300-летию города. Планируется, что деньги, в том числе, пойдут на завершение капитального ремонта улицы Горького, на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева, который начат в 2020 году», - говорится в сообщении пресс-службы.

Постановление о распределении субсидий из областного бюджета позволит обеспечить дорожную деятельность муниципалитетов в 2021-2023 годах. Всего за этот период выделят 13,8 млрд рублей. Конкретно в этом году сумма субсидий составит 5,5 млрд рублей. Отмечается, что часть этой суммы пойдет на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.