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"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения 33 населенных пунктов Сланцевского района Ленинградской области

Россети Ленэнерго повысили надежность электроснабжения 33 населенных пунктов Сланцевского района Ленинградской области

4 февраля 2021, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» провели модернизацию двух питающих центров 110 кВ в Сланцевском районе Ленинградской области – ПС «Выскатка» и ПС «Родина». На подстанциях установлены современные комплексы телемеханики на базе контроллеров российского производства.

На ПС «Выскатка» построена также волоконно-оптическая линия связи длиной 17 км и узел технологической связи, на ПС «Родина» модернизирована система технологической связи. В результате проведенных работ на обеих подстанциях обеспечена 100% наблюдаемость всех коммутационных аппаратов из диспетчерского пункта филиала и телеуправление всеми выключателями.

«Телемеханизация подстанций соответствует реализуемой концепции цифровой трансформации и значительно повышает качество и надежность электроснабжения потребителей. В частности, сокращены сроки реагирования на технологические нарушения за счет аварийно-предупредительной сигнализации и обеспечения наблюдаемости объектов», - отмечает главный инженер филиала «Кингисеппские электрические сети» Алексей Алексин.

Модернизация подстанций повысила надежность электроснабжения 33 населенных пунктов района.

«Россети Ленэнерго» продолжают реализацию мероприятий по повышению надежности электроснабжения жителей города и области. В 2020 году компания провела ремонт 3 677 км воздушных линий, более 2 200 трансформаторных подстанций и 19 силовых трансформаторов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Источник: Россети Ленэнерго

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