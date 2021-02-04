 
Модернизация

"Россети Северный Кавказ" установили 21 тысячу "умных" счетчиков в Кабардино-Балкарии

«Россети Северный Кавказ» продолжают реализацию Программы снижения потерь электроэнергии в городском округе Баксан, Баксанском и Зольском районах Кабардино-Балкарии. Работы в республике стартовали в октябре 2020 года, и уже сейчас специалисты завершили реконструкцию 86 километров воздушных линий электропередачи и установку 21 тысячи «умных» счетчиков.

Всего в 2021 году на указанной территории энергетики заменят 256 км «голого» провода на самонесущий изолированный (СИП) и установят 40 тысяч новых интеллектуальных приборов учета. В Зольских районных электрических сетях внедрение интеллектуальной системы учета уже дало первые значимые результаты: в декабре 2020 года на 2,5 % перевыполнено плановое задание по снижению потерь.

«Энергетики меняют не только приборы учета у населения, но и целые участки ветхих линий 10-0,4 кВ. Теперь вместо «голого» провода ток бежит по защищенным самонесущим изолированным, которые имеют высокий коэффициент надежности. Им не страшен гололед и мокрый снег. Это особенно важно для Зольского района, так как почти все населенные пункты территории находятся в зоне высокого гололедообразования», - говорит Резуан Виндижев, заместитель главы администрации Зольского района.

Преимущества масштабной реконструкции оценили не только специалисты, но и население – в социальные сети филиала «Каббалкэнерго» поступают обращения жителей республики с просьбами о замене счетчиков старого образца на новые, которые не только позволяют точно учитывать объем потребленного ресурса, но и помогают контролировать его в ежедневном режиме.

Житель селения Залукокоаже Индрис Псануков рассказывает, что его внуки внимательно следят за показаниями пульта, который выдали семье после установки счетчика. «В нашей семье очень ценят ресурсы и следят за их использованием. Очень хорошо, что сейчас это делать крайне просто – у каждого свой гаджет», - отмечает Индрис Псануков.

Все работы по реконструкции сетей и установке новых счетчиков ведутся за счет нетарифных источников компании «Россети Северный Кавказ». Проведение реконструкции неизбежно влечет за собой перерывы в электроснабжении потребителей для обеспечения безопасности специалистов. Чтобы как можно быстрее завершить все мероприятия Программы, работы ведутся усиленными темпами. Энергетики просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, поскольку итогом станет улучшение качества и надёжности их электроснабжения

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
04.02.2021
"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения 33 населенных пунктов Сланцевского района Л...
В 2021 году на ремонты электросетей 04.02.2021
В 2021 году на ремонты электросетей "Смоленскэнерго" направит более 272 млн рублей
В 2020 году 04.02.2021
В 2020 году "Россети Ленэнерго" приняли в собственность более 100 км линий электропередачи и 30 подс...
Краснодарский филиал 04.02.2021
Краснодарский филиал "Россети Кубань" направит 217 млн рублей на ремонт энергообъектов

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно