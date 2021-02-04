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Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс достиг рекордной годовой выработки электроэнергии

Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс достиг рекордной годовой выработки электроэнергии

4 февраля 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, РУСГИДРО, САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Выработка электроэнергии Саяно-Шушенского ГЭК (филиал РусГидро) по результатам 2020 года стала выше среднемноголетнего значения на 18,5% и составила 28,081 млрд кВт·ч, что является историческим рекордом производства электроэнергии за все годы эксплуатации.

Саяно-Шушенская ГЭС (СШГЭС) в 2020 году выработала 26,609 млрд кВт·ч. Майнская ГЭС, также входящая в состав гидроэнергетического комплекса, выработала 1,472 млрд кВт·ч.

Высокие производственные результаты Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса обусловлены результативной совместной работой с Филиалом АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), а также Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.

Точное планирование водно-энергетических режимов ГЭС в условиях повышенной водности, обеспечение нормальной схемы энергосистемы для выдачи мощности ГЭС Ангаро-Енисейского каскада позволило не задействовать водосбросы и максимально эффективно использовать гидроресурсы и генерирующее оборудование СШГЭС.

Кроме Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса, рекордной исторической выработки в 2020 году достигли еще 4 гидроэлектростанции РусГидро, в том числе расположенная в ОЭС Сибири Богучанская ГЭС. Это позволило добиться рекордной выработки электроэнергии – 48,0 млрд кВт·ч по ОЭС Сибири и 151,5 млрд кВт·ч в целом по РусГидро.

Всего доля Группы РусГидро в выработке электроэнергии по итогам 2020 года выросла до 23,2% по ОЭС Сибири и на 14% по России (20,7% и 12,5% в 2019 году) на фоне общего по России снижения выработки электроэнергии на 3%.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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