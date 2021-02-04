Корпорация развития Рязанской области объявила аукцион на создание инфраструктуры индустриального (промышленного) парка "Рязанский" с начальной (максимальной) ценой контракта в 4,3 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

Исполнителю контракта предстоит обустроить площадку парка для прихода инвесторов, в частности, построить автомобильные дороги, обустроить наружные сети электроснабжения и сети связи, организовать освещение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Все работы поделены на пять этапов. Конечный срок выполнения работ - не позднее 31 декабря 2022 года включительно. Проведение аукциона запланировано на 19 февраля.

Индустриальный (промышленный) парк "Рязанский" займет почти 559 гектаров в Рязанском районе области. Площадка расположена вблизи федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" и действующей железнодорожной ветки, проходящей по северной границе крупнейшей в Рязанской области станции Рыбное. На территории уже запланировано строительство и эксплуатация мультимодального транспортно-логистического комплекса "Сухой порт "Рязань". Инициатором проекта на территории региона стало ОО "Нью Бридж Восток". По данным правительства региона, в порт будет вложено порядка 20 миллиардов рублей.

Фото с сайта «Корпорации развития Рязанской области»