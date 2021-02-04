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Стали известны сроки начала строительства трамвайной линии в Академический

Стали известны сроки начала строительства трамвайной линии в Академический

4 февраля 2021, 16:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: aif.ru

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Трамвайную линию в Академический район Екатеринбурга начнут строить в 2021 году. Проект планируют реализовать в двух этапах. Об этом «АиФ-Урал» рассказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бирюлин.

В первом полугодии планируется заключить контракт на строительство трамвайной ветки. Линия будет проходить от улицы Академика Парина до ГКБ №40 на улице Волгоградской. В будущем её продолжат до улицы Татищева, где она будет встроена в существующую сеть.

Алексей Бирюлин:

«Полностью отработаны все остановки транспорта и все пешеходные переходы. Планируем, что большая часть населения района пересядут на трамвай. Через кольцо на Волгоградской улице он свяжет линию с другими сетями города. Время, проведённое жителями в дороге от дома до работы, сократится в несколько раз».

Стоимость проекта составит 2,8 миллиарда рублей. Строительство трамвайной линии будет профинансировано за счёт федеральных средств (95%), областных и из бюджета города.

Трамвай будет обосабливаться от проезжей части, а при установке путей будет использована технология подавления шума, которая также применяется при реконструкции трамвайной линии на Макаровском мосту. К 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга, планируется запуск первого трамвая в Академический.

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Источник: aif.ru

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