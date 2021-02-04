Банк «Открытие» профинансирует проект создания круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда» в Республике Саха (Якутия). Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Его инициатором выступает компания «Полярная звезда» (концессионер). Общий объем инвестиций составит 1,86 млрд рублей, из них 1,46 млрд рублей предоставит банк «Открытие», еще 360 млн рублей будут направлены из федерального бюджета в рамках «Единой субсидии» Минвостокразвития России.

Содействие в привлечении финансирования оказали ВЭБ.РФ и Национальный Центр ГЧП в рамках антикризисной программы поддержки ГЧП в регионах.

Детский оздоровительный центр «Полярная звезда», который появится на берегу Лены, станет самым крупным в Якутии. Ежегодно детский центр сможет принимать более 5000 ребят. Проект центра будет состоять из четырех спальных, а также спортивного, медицинского и образовательного блоков. На базе спортивного блока будут размещены универсальный спортивный зал, зал боевых искусств, футбольное и волейбольное поля и другие комплексы для проведения спортивных мероприятий для детей. Кроме того, на базе лагеря появится круглогодичный центр дополнительного технического образования, где дети смогут освоить промышленный дизайн (дизайн городских пространств), программирование мобильных приложений, 3D-печать и другие профессии будущего.

В 2020 году проект стал лауреатом Национальной премии «РОСИНФРА» в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере детской инфраструктуры». Проект реализуется в соответствии с Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года. Строительство детского центра началось в августе прошлого года.