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В 2020 году "Россети Ленэнерго" приняли в собственность более 100 км линий электропередачи и 30 подстанций

В 2020 году Россети Ленэнерго приняли в собственность более 100 км линий электропередачи и 30 подстанций

4 февраля 2021, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» ведут работу по консолидации электросетевых активов третьих лиц в целях повышения качества и надежности электроснабжения конечных потребителей. В 2020 году в компанию было передано 103 линии электропередачи общей протяженностью 106 км и 30 подстанций общей мощностью 14,28 МВА.

Передача электросетевого имущества, расположенного на территории СНТ и некоммерческих организаций, позволила значительно повысить уровень эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

Сети, находящиеся без надлежащей эксплуатации, остаются серьезной проблемой отрасли, оказывают негативное влияние на качество и безопасность энергоснабжения потребителей, а также являются препятствием для подключения новых потребителей и развитию электросетевой инфраструктуры.

В связи с этим группа компаний «Россети» ведет системную работу по консолидации электросетевых активов, что позволит обеспечить надежное энергоснабжение потребителей, а также оперативное и недискриминационное технологическое присоединение к сетям.

«Россети Ленэнерго» рассматривают возможность приемки на баланс энергообъектов территориальных сетевых организаций (ТСО), организаций, утративших статус ТСО, коммерческих и некоммерческих компаний, создаваемых в садоводствах и огородничествах, а также физических лиц.

Подробнее о процедуре передачи электросетевых объектов в разделе: https://rosseti-lenenergo.ru/clients/peredacha-obektov-elektrosetevogo-khozyaystva/

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Источник: Россети Ленэнерго

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